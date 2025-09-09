İzmir’in Menemen ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi, tartıştığı babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı. Olayın ardından intihara teşebbüs eden genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tartışma kanlı bitti

Olay, dün akşam saatlerinde Menemen ilçesi 1343 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.U.B. (16), tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla babası Barış B. (47) ve annesi N.B.’yi (47) yaraladı.

Kapıyı kilitleyip kendine zarar verdi

Saldırının ardından evin kapısını kilitleyen genç, aynı bıçakla kendisine de zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, balkon kapısını kırarak eve girdi.

Baba hayatını kaybetti

Anne, baba ve oğlunu kanlar içinde bulan ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Baba Barış B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne N.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İfade ortaya çıktı

Anne N.B., polise verdiği ifadede oğlunun mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını, ardından kapıyı kilitleyerek intihara kalkıştığını anlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.