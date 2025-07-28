Efes Selçuk Belediyesi tarafından yürütülen gıda dayanışması projesi, sosyal desteğe ihtiyaç duyan anne adayları ve 0-2 yaş arası bebeklere düzenli olarak yardım ulaştırıyor. Proje, kentteki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katkılarıyla gelişiyor.



Gerçek Bir Dayanışma Örneği

Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde 2023 yılında başlatılan “Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması” projesi, kentteki sosyal yardımlaşma kültürünü güçlendiriyor. Proje kapsamında hem çocuklara hem de anne adaylarına yönelik destek paketleri hazırlanıyor.

Anneler ve Bebekler İçin Özel Koli

“Efesli Anneler Kolisi” adı verilen destek paketinde süt, yoğurt, yumurta, mercimek, bakliyat ürünleri ve karışık çerezler yer alıyor. Bu paketler, anne adaylarının gebelik sürecinde sağlıklı beslenmelerine katkı sağlıyor.

Ayrıca “Efesli Bebeler Kolisi” ile 0-2 yaş arası bebeklerin temel ihtiyaçları olan bebek bezi ve mama desteği sunuluyor.

Okul Çağındaki Çocuklara da Destek

Eğitim öğretim döneminde ise “Efesli Çocuklar Kolisi” ile çocukların beslenme çantalarına katkı sunuluyor. Bu destekler, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Başkan Sengel'den Dayanışma Çağrısı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, projenin sadece bir yardım değil, aynı zamanda bir dayanışma örneği olduğuna vurgu yaptı. “Hiçbir ekonomik zorluk çocuklarımızın önünde engel olmamalı,” diyen Sengel, tüm vatandaşları projeye katkı sunmaya davet etti.

“www.gidadayanismasi.org adresinden destek olarak daha fazla anneye, bebeğe ve çocuğa ulaşabiliriz,” dedi.