Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Yeşim Kebapçıoğlu ile Avrupa Birliği Başkanlığı İzmir Temsilciliği’nden Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kocagül, Ege İş Kadınları Derneği’ni (EGİKAD) ziyaret etti. Ziyarette EGİKAD’ın bugüne kadar yürüttüğü ve paydaşı olduğu Avrupa Birliği projeleri hakkında bilgi verildi.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, daha önce Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği’ne yaptıkları ziyaretin ardından bu karşılıklı ziyaretin iş birliğini güçlendirdiğini ifade etti. Aşkıner, “EGİKAD olarak ileride yürüteceğimiz AB projelerinde Dışişleri Bakanlığı’ndan destek alacağımızı memnuniyetle öğrendik. Bu bizim için büyük bir motivasyon kaynağı” dedi.

Aşkıner, sadece proje süreçlerinde değil, aynı zamanda yurt dışındaki temaslarda ve hedef ülkelerdeki ticari ziyaretlerde de büyükelçilikler ile ticari ateşeler aracılığıyla destek sözü aldıklarını vurguladı. İzmir’e gelen yabancı heyetlerin ağırlanmasında da Dışişleri Bakanlığı’nın iş birliğine açık olduğunu belirten Aşkıner, bu desteğin bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Yeşim Kebapçıoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İzmir’e ve Türkiye’ye katkı sağlayan her projeye destek verdiklerini söyledi. EGİKAD’ın uluslararası proje tecrübelerinin dikkat çekici olduğunu belirten Kebapçıoğlu, derneğe her türlü dış ilişkiler ve yurtdışı temaslarda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini güçlendirme açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. EGİKAD’ın uluslararası projelerde daha aktif rol alması ve İzmir’in global tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.