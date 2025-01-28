Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz meslek kursları, kadınların yoğun katılımıyla başladı. İlk kez gerçekleştirilen “Turistik Hediyelik Eşya Yapımı” kursu, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde büyük ilgi gördü.

Eğitimlerle kadınların el beceri ve istihdam olanakları artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası El Sanatları Eğitmeni Şule Baysal tarafından verilen eğitimler, Perşembe ve Cuma günleri 10.00-13.30 saatleri arasında devam edecek ve 28 Mart’a kadar sürecek. Bu kursa, hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyen 21 kadın katılıyor. Katılımcılar, dekoratif ev aksesuarları, masa üstü objeler, dolgu bebek oyuncakları, tığ örgü bebek yapımı, çini çalışmaları, taş dökümü ve sepet örgüsü gibi el sanatlarını öğrenme fırsatı buluyor.

Kadınların ekonomik bağımsızlıkları destekleniyor

Bu kurslar, kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamaları ve iş gücüne katılmaları adına büyük bir fırsat sunuyor. Kurs sonunda, katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecek.

Yeni kurslar için kayıtlar başladı

Meslek kursları kapsamında, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve A1 düzeyinde İngilizce eğitimleri için ön kayıtlar alınmaya başlandı. Başvurular, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’ne şahsen yapılabilir veya 0232-892 17 20 numaralı telefondan bilgi alınarak kaydınızı yaptırabilirsiniz.