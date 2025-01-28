Narlıdere Belediyesi, ilçenin iklim değişikliklerine karşı daha dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için önemli bir adım atıyor. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlığı çerçevesinde başlatılan anket çalışmasıyla, yerel halkın enerji tüketim alışkanlıkları ve çevreye yönelik beklentileri değerlendiriliyor. Bu katılımcı yaklaşım, planın vatandaşlar tarafından sahiplenilmesini sağlıyor.

"İklim dostu bir kent için yüzde 40 emisyon azaltımı hedefliyoruz"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, SECAP kapsamında ilçedeki sera gazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı hedeflediklerini belirterek, “İklim değişikliklerine karşı dayanıklı bir Narlıdere inşa etmek için adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın görüşlerini almak ve onları bu değişime dâhil etmek çok önemli” dedi. Başkan Uzun, daha önce MLGP İklim Platformu’na katılarak Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne (GCoM) taraf olduklarını ve yeşil ulaşım çözümleri için elektrikli araç şarj istasyonları kurduklarını da hatırlattı.

Enerji verimliliği ve karbon ayak izini azaltmak için hedefler belirlendi

Narlıdere Belediyesi’nin hedefi, enerji verimliliğini artırarak karbon ayak izini azaltmak ve halkın yaşam kalitesini yükseltmek. Hazırlanan anketle, ilçede yaşayanların enerji kullanım alışkanlıkları ve çevreye dair talepleri doğrudan alınarak, gelecekteki iklim eylemlerine dair daha bilinçli kararlar alınması sağlanıyor. Belediye, bu projeyle, vatandaşların aktif katılımını teşvik ederek, sürdürülebilir bir kent için toplumsal bilinç oluşturmayı amaçlıyor.