Menemen’de sektör temsilcileriyle bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menemen Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda ilçe ekonomisine yön veren sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Menemen Ticaret Odası Meclis Başkanı Erdinç Cengiz’in ev sahipliğindeki buluşmaya, ilçede faaliyet gösteren meslek odalarının başkanları da katıldı.

Başkan Tugay, ilçedeki talepleri dinleyerek değerlendirmelerde bulundu. Menemen’in sanayi ve tarım alanında gösterdiği gelişimi öven Tugay, ilçenin İzmir’in en hızlı büyüyen yerleşimlerinden biri olduğunu söyledi.

Tarımsal sulama için arıtma suyu gündemdeydi

Toplantının ana gündem maddesi, iklim krizinin etkileri ve artan su ihtiyacı oldu. Oda başkanları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan suların tarımda değerlendirilmesini talep etti. Başkan Tugay, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olumlu yaklaşım içinde olduğunu belirtti, ancak sürecin merkezi onaylara bağlı olduğunu vurguladı.

“Bizde onay hazır, bekleyen 8 proje var”

Başkan Tugay, bakanlıkta bekleyen 8 projeleri olduğunu ve bu projeler için Dünya Bankası kredilerinin hazır olduğunu belirtti. “Bizden istediğiniz şey benim onayım ise hemen veririm” diyen Tugay, suyun arıtılmış olsa da tarımsal kullanım için tuz içerdiğini, bu nedenle arıtma sürecinin maliyetli olduğunu ifade etti.

Tugay, “Bu maliyet ancak dış kaynaklı krediyle karşılanabilir. Krediler hazır ama bakanlık onay vermediği sürece bu kaynağı kullanamıyoruz. Onay çıkarsa, bu projeyi memnuniyetle hayata geçiririz” şeklinde konuştu.

“Çiğli 4. faz kendi kaynağımızla yapıldı”

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak birçok altyapı projesine finansman sağladıklarını ancak kredilerin onaylanmaması nedeniyle bu kaynaklara erişemediklerini söyledi. Tugay, “Çiğli’deki 4. faz arıtma tesisi için kredi anlaşması yaptık. Ancak kredi onaylanmadığı için proje belediyenin öz kaynaklarıyla tamamlandı. Oysa kredinin onaylanması durumunda, o kaynağı başka hizmetler için kullanabilecektik” dedi.

“Şakran’dan Çeşme’ye birçok proje onay bekliyor”

İzmir’de altyapıya yönelik bekleyen diğer projelere de değinen Başkan Tugay, “Çiğli çamur kurutma tesisi, Şakran, Dikili ve Çeşme arıtma tesisleri, Güneybatı Arıtma Tesisi’nin kapasite artışı, yağmur suyu ayrıştırma sistemleri, elektrikli troleybüs alımı gibi projeler için de kredilerimiz hazır. Ancak tümü için bakanlık onayı gerekiyor” dedi.

Tugay, bu projelerin kredilerle yapılması halinde İzmir’in altyapı hizmetlerinin daha hızlı hayata geçirileceğini, belediyenin öz kaynaklarının ise farklı alanlara yönlendirilebileceğini vurguladı.