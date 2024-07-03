Efes Selçuk’ta, Madımak Katliamı'nın 31. yılı, Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi tarafından Amfi Tiyatro’da düzenlenen anma etkinliği ile hatırlandı. Etkinliğe, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Alevi Kültür Dernekleri'nden vurgulu konuşma

Alevi Kültür Derneği Selçuk Şubesi Başkanı İsmail Çetin, konuşmasında Madımak Katliamı'nın 31 yıl geçmesine rağmen aydınlatılmadığına dikkat çekti. Çetin, "Madımak Katliamı 2012 yılında zaman aşımına uğradı. Bu, insanlığa karşı işlenen bir suçun örtbas edilmesidir. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı söz konusu değildir. Bu katliamların önüne geçmek için, 'Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu, Sivas’ta yıkılacak' diyen bu güruha karşı Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı Cumhuriyetimize sahip çıkmak zorundayız" dedi.

"İyiler payidar olur"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 31 yıl önce Sivas'ta Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden aydınları andı. Sengel, "Hacı Bektaş-ı Veli şöyle der: 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir, kötüler kötüdür.' O yüzden biz insanları cinsiyetine, mezhebine, vatandaşlık kimliğine göre ya da kendi düşüncesine göre değil, iyi ya da kötü olmasına göre ikiye ayırırız. 31 yıl önce iyiler içerdeydi, kötüler dışarda insan silüetine bürünmüş iki ayaklarının üzerinde ateşe verdiler iyi insanları. O iyiler bu memleketin aydınlarıydı. Bugünü aydınlık yarınlara kavuşturacak olanlardı. Akademisyenlerdi, sanatçılardı, düşünürlerdi. O kötüler, 'Cumhuriyetin kurulduğu yerde cumhuriyeti ortadan kaldıracağız' diyen vandallardı. Bugün sadece Efes Selçuk’ta değil ülkenin birçok yerinde, Sivas’ta iyileri anıyoruz. Çünkü kötüler unutulur ama iyiler, iyilikler payidar olur. Rahmetle, saygıyla anıyorum" dedi.

Türkülerle ve Semah Gösterileriyle Anma

Madımak Katliamı'nın 31. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliği, semah gösterisi ve söylenen türkülerle devam etti. Etkinlik, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı ve Madımak Katliamı'nın unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.