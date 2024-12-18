Efes Selçuk Belediyesi, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin ilçede kalması için başlattığı mücadeleyi sürdürüyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 24 Kasım'da makamını nöbet alanına taşıyarak bu sürece öncülük etmişti. Halk ve çevre bölgelerden gelen destekle nöbet devam ediyor.

Mücadelede mobil makam desteği

24 Kasım'da başlayan nöbetin amacı, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nde kalmasını sağlamak. Belediye Başkanı Sengel, "Efes Selçuk’un olan Efes Selçuk’ta kalmalı" diyerek makamını nöbet alanına taşıdı.

Bu süreçte Efes Selçuk Belediye Meclisi, Aralık Ayı toplantılarının iki oturumunu da nöbet alanında gerçekleştirdi. Belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, başlattıkları bu nöbette birliktelik örneği sergiledi.

Nöbete katılım artıyor

Nöbete yalnızca Efes Selçuk halkı değil, çevre il ve ilçelerden yurttaşlar da yoğun destek veriyor. CHP’li meclis üyeleri, Başkan Sengel’in yokluğunda mobil makama vekalet ederek dayanışmayı büyütüyor.

Başkan Sengel, mücadeleyle ilgili yasal sürecin sürdüğünü ve yargıya güvendiklerini belirterek, "Destek büyüdükçe çalışmalarımıza buradan devam ediyoruz. Tüm destekçilere teşekkür ederiz" dedi.

Nöbete verilen destek büyüyor

Meryem Ana Evi otopark gelirleri için verilen mücadele, hem yerel hem de çevre bölgelerden gelen destekle bir dayanışma sembolüne dönüştü. Belediye Başkanı ve meclis üyeleri, bu sürecin önemini vurgularken, vatandaşlar nöbet alanını yalnız bırakmıyor.