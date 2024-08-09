Efes Selçuk'ta, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı maç, İstasyon Meydanı'na kurulan dev ekranda sporseverler tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Coşku dolu anlar yaşandı

Efes Selçuk Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan dev ekran, yüzlerce sporseveri bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne oldu. Meydanda toplanan vatandaşlar, Filenin Sultanları'nın sahaya çıkışını sabırsızlıkla beklerken, meydandaki atmosfer coşkulu anlarla doldu.

Gözler yeniden Filenin Sultanları'nda

Zorlu bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya karşı 3-0 mağlup oldu. Ancak bu sonuç, Filenin Sultanları'nın umutlarını tüketmedi. 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya için oynayacak olan milli takım, bir kez daha sahada olacak. Bu önemli karşılaşma için tüm gözler yeniden Filenin Sultanları'nın üzerinde olacak.