TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor'un 2008-2012 yılları arasında formasını giyen eski gurbetçi futbolcusu Polat Özsel, 35 yaşında hayatını kaybetti.

35 yaşında hayata veda eden İsviçre asıllı Polat Özsel, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve burada kalbinin durması sonucu hayatını kaybetmişti. Özsel'in ani ölümü, Nazilli Belediyespor camiasında ve taraftarlar arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.

Özsel'in Kuşadası'nda enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi esnasında kalbinin durduğu öğrenildi. Nazilli ekibinde 15 maçta görev yapıp 1 gol atan Polat Özsel başka bir kulüpte forma giymemişti.