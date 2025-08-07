Türk spor basınının unutulmaz seslerinden Ümit Aktan, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Spikerlik kariyerine 1972 yılında TRT'de başlayan Aktan, yıllarca ekranlara sesiyle damga vurmuş, sporun hafızasında özel bir yer edinmişti.

Bir dönem Galatasaray altyapısında futbol oynayan ve genç yaşta geçirdiği sakatlık sonrası aktif futbol kariyerine veda eden Aktan, spordan kopmadı. Mikrofon başına geçtiği ilk günden itibaren, kendine has anlatımı ve bilgi birikimiyle izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Ünlü spikerin vefat haberinin ardından Galatasaray Kulübü de bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, “Eski futbolcumuz ve kıymetli üyemiz Ümit Aktan’ın kaybını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Spora olan tutkusuyla, sesiyle ve üslubuyla unutulmayacak bir isimdi” denildi.

Ümit Aktan’ın cenaze töreniyle ilgili detayların ailesi tarafından ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.