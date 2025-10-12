Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üreticilere yönelik Ücretsiz Toprak Analizi Eğitimi düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak Analiz Laboratuvarı Sorumlu Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ayşen Duman, eğitimde İzmir’deki tarımsal alanların durumu, toprak analizinin önemi ve belediyenin tarımsal hizmetlerini katılımcılarla paylaştı.

Toprağı tanımak üreticiyi güçlendiriyor

Dr. Duman, toprak analizinin doğru gübreleme, maliyet düşürme ve çevre koruma açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, “Üretici toprağını tanımazsa yanlış gübreleme hem toprağa hem havaya hem suya zarar verir. Bizim amacımız, üreticilerimizin doğru uygulamalarla üretim yapmasını sağlamak ve doğal kaynakları korumaktır” dedi.

Su tasarrufu ve ürün seçimi de eğitimin konusu oldu



Toprak analizinin su tüketimi açısından da önem taşıdığına dikkat çeken Duman, “Vahşi sulamanın önüne geçerek hem su tasarrufu sağlıyoruz hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Toprağın yapısını tanıyarak ürün desenini de belirleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Laboratuvar hizmetleri ve diğer ilçeler



Eğitim kapsamında, üreticilerin bireysel olarak da toprak numunesi getirerek laboratuvar hizmetlerinden faydalanabilecekleri aktarıldı. İzmir genelinde diğer ilçelerde de benzer eğitim ve analiz hizmetlerinin devam edeceği belirtildi.

Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, eğitimlerin çiftçilerin bilinçlenmesi açısından önemli olduğunu vurgularken, üretici Zarife Çelik Güven ise eğitimin kendilerini aydınlattığını ve teşekkürlerini iletti.