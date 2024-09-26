Son yıllarda artan ekonomik zorluklar ve yükselen kira fiyatları, dar gelirli aileler için ciddi bir sorun haline geldi. Bu süreçte, Efes Selçuk Belediyesi’nin kira desteği gibi sosyal yardımlarla vatandaşların yanında olması, dikkat çeken bir sosyal belediyecilik örneği olarak öne çıkıyor.

Sosyal belediyeciliğin gücü

Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda eğitim, gıda yardımları ve kira destekleri gibi birçok alanda vatandaşlara yardımcı oluyor. Özellikle pandemi sonrası artan ekonomik zorluklar ve kira fiyatlarındaki ani yükseliş, dar gelirli aileleri daha da zorlamaya başlamış durumda. Bu zorlu dönemde Efes Selçuk Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı kira desteği ile dikkat çekiyor.

Kira desteği neden önemli?

Pandemi sonrasında kiraların hızla artması, birçok aileyi zorlarken, belediyelerin sağladığı kira yardımları bu yükü hafifletiyor. Efes Selçuk Belediyesi, belirli şartları karşılayan vatandaşlara kira desteği sağlayarak, onları ekonomik zorlukların altında ezilmekten kurtarıyor.

Başkan Sengel’in açıklamaları

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızı yüksek kiralar ve ekonomik krizler altında ezdirmemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, en temel ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz."

Bu kapsamda, Efes Selçuk Belediyesi’nin sağladığı kira desteği, bölgedeki ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için hayati bir önem taşıyor.

Yardım başvuruları nasıl yapılıyor?

Kira desteği başvuruları, belirli kriterleri sağlayan ailelere yönelik olup, belediyenin sosyal yardım birimleri tarafından değerlendiriliyor. Yardım almak isteyen vatandaşlar, Efes Selçuk Belediyesi’nin sosyal hizmetler birimine başvurarak detaylı bilgi alabiliyor.