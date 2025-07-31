Efes Selçuk Belediyesi, kent merkezinde yaya ve bisikletli ulaşımı ön plana çıkaran “Trafik Sakinleştirme ve Yayalaştırma Projesi”ni 18 Ağustos 2025 tarihinde hayata geçirecek. UKOME kararıyla 14 Mayıs’ta onaylanan ve kent esnafının görüşleriyle şekillenen proje, şehir içi trafiğin düzenlenmesini ve sosyal yaşam alanlarının artırılmasını hedefliyor.

Yayalara öncelik veriliyor

Yaya ve bisikletli ulaşımı teşvik etmeyi, hava ve gürültü kirliliğini azaltmayı, sosyal alanları genişletmeyi ve ticari hayatı canlandırmayı amaçlayan projeyle, Efes Selçuk’ta ulaşımda önemli bir dönüşüm başlatılıyor.

Bu kapsamda Namık Kemal Caddesi, 2003, 2004, 1010, 1011, 1012, 1014 ve 1015 Sokak’ın Kızılay Caddesi ile 1016 Sokak arasında kalan bölümleri tamamen yayalaştırılacak.

Bazı caddelerde çift yön, bazılarında tek yön uygulaması

Proje dahilinde bazı güzergâhlarda trafik düzenlemeleri de yapılacak. Şahabettin Dede, Tabak, Argenta ve Abu Hayat Caddeleri ile İZBAN önü gibi bölgelere çift yönlü trafik uygulaması getirilecek.

Ayrıca şehir içi araç yoğunluğunu kontrol altına almak amacıyla belirli sokaklarda tek yön uygulamasına geçilecek. Tek yön olarak düzenlenen güzergâhlar arasında Kızılay Caddesi’nden Abu Hayat Caddesi’ne, 1013 Sokak’tan Şahabettin Dede Caddesi’ne, Tahsin Başaran Caddesi’nden Kızılay Caddesi’ne uzanan yollar yer alıyor.

Tarihi doku korunarak çevreci ulaşım hedefleniyor

Efes Selçuk Belediyesi, projenin hayata geçmesiyle birlikte kentin tarihi dokusuna zarar vermeden çevreci ve insan odaklı bir ulaşım modeline geçiş yapacak. Yayalaştırma sayesinde şehir merkezindeki araç trafiği azaltılacak, sosyal alanlar genişleyecek ve yaşam kalitesi artacak.

Belediye yetkilileri, bu uygulamayla hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için daha güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı sunmayı amaçlıyor.