Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. İzmir temsilcisi, eski oyuncuları Samet Geyik ve Egemen Güven’i yeniden kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.



Karşıyaka kadrosunu güçlendiriyor

Ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçen Karşıyaka Basketbol, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu şekillendirmeye başladı. Yeşil-kırmızılı ekip, geçmişte formasını giyen iki uzun oyuncu ile yeniden anlaştı.

Samet Geyik yeniden Karşıyaka’da

Kulüpten yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunda Karşıyaka forması giyen ve geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da tamamlayan uzun forvet Samet Geyik’in yeniden takıma katıldığı duyuruldu. Geyik, önümüzdeki sezondan itibaren Karşıyaka formasını giyecek.

Altyapıdan yetişen Egemen Güven geri döndü

Bir diğer transfer ise altyapıdan yetişen ve 2013-2019 yılları arasında A Takım’da forma giyen Egemen Güven oldu. Son olarak Merkezefendi Belediyesi Basket forması giyen Egemen’in Karşıyaka’ya dönüşü kulüp tarafından şu sözlerle açıklandı:

“Egemen Güven, 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Kendisine Karşıyaka forması altında başarılar diliyoruz.”