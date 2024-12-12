Efes Selçuk'ta Meryem Ana Evi Otopark gelirlerinin belediye bütçesinden alınmasının ardından, “Yoksulluk ve Kent Hakkı” üzerine önemli bir buluşma gerçekleşti. Kent Konseyi'nin çağrısıyla düzenlenen forumda, halkın yoksullukla mücadelesi ve kent hakkı kavramları ele alındı.

Toplantıya, Efes Selçuk’un farklı sivil inisiyatiflerinden temsilciler ve yüzlerce vatandaş katıldı. Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediye bütçesinden alınmasının ardından, kentteki sosyal hizmetlerin sekteye uğrayacağı öngörülürken, yerel yönetim ve halk çözüm yolları aramak için bir araya geldi.

Kent bileşenleri bir araya gelerek çözüm aradı

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda düzenlenen forumda, yoksulluk ve kent hakkı üzerine önemli konuşmalar yapıldı. Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, ekonomik dalgalanmalar ve adil olmayan gelir dağılımının Efes Selçuk'taki yoksulluk sorununu derinleştirdiğini belirtti. Ayrıca, toplantının çıktılarının bir yol haritası oluşturma amacı taşıdığına vurgu yaptı.

“Yoksulluk ve Kent Hakkı” konularında çözüm önerilerinin oluşturulacağı bu toplantı, aynı zamanda kent sakinlerinin katılımını teşvik etti.

Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel: "Azalan gelirlerle dayanışmayı artıracağız"

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Türkiye genelindeki krizlere değinerek, Efes Selçuk’ta yoksullukla mücadele için önemli adımlar atıldığını ifade etti. Başkan, azalan gelirler ve artan ihtiyaçlar karşısında, sosyal belediyeciliği daha etkin bir şekilde sürdürebilmek için tüm kent bileşenleriyle dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sosyal desteklerin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kent Yoksulluğuna Çözüm Önerileri: Eğitim ve Meslek Kursları

Eğitim-Sen Selçuk Şube Başkanı Özlem Say, kent yoksulluğunun özellikle eğitim alanında daha belirgin hale geldiğine dikkat çekti. Say, "Öğrencilerimizin yoksulluğu, kent yoksulluğunun bir yansımasıdır. Kentin tüm hakları ihlal ediliyor," dedi. Ayrıca, mahalle ofisleri ve etüt merkezleri kurulmasının yoksul ailelerin çocuklarına ulaşabilmesi için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

"Sosyal yardımların daha etkin bir şekilde dağıtılması, dezavantajlı kesimlere psikolojik ve sosyal destek sağlanması gerekiyor" diyerek, bu adımların hayata geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bütçe komisyonu ve radikal çözümler

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Selçuk Şubesi adına konuşan Metin Çıtak, Efes Selçuk Belediyesi’nin gelir kaybının önemli bir sorun olduğunu belirtti. Çıtak, belediye gelirlerini artırmak için kısa ve orta vadeli radikal kararlar alınması gerektiğini söyledi.

Meslek edinme kurslarının açılması, tarım sektöründe istihdamın artırılması gibi çözüm önerileri de gündeme geldi.

Yoksullukla mücadele için yeni adımlar

Forumda yapılan konuşmaların ardından, Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, “Yoksulluk ve Kent Hakkı” Sonuç Bildirgesi Taslağı’nı okudu. Bildirgede, sosyal yardımların etkin bir şekilde dağıtılması, sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi, belediye gelirlerinin artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi gibi çözüm önerileri yer aldı.

"Kent Hakkı Meclislerinin kurulması ve dezavantajlı kesimlere yönelik etkin destek sağlanması, yoksullukla mücadelede önemli adımlar olacaktır."

"Ben de varım" diyenler artıyor

Toplantının sonunda, dijital anket sonuçları değerlendirildi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, anket sonuçlarının olumlu olduğunu belirterek, “Bu sonuç, Efes Selçuk halkının birlikte hareket etme arzusunun bir göstergesidir. Çözüm için hep birlikte hareket edeceğiz” dedi.