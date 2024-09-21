Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenen Ayasuluk Söyleşileri kapsamında, Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in katılımıyla "Selçuk Efes ve Çevresinin Deprem Tehlikesi ve Alınması Gereken Önlemler" konulu bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye’nin deprem riskleri, Efes Selçuk çevresindeki tehditler ve İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı hakkında önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Sözbilir, katılımcılara kapsamlı bir sunum yaptı.

“Her Depremden Sonra Ders Alıyoruz”

6 Şubat depreminin Türkiye’de deprem gerçeğini daha net bir şekilde gözler önüne serdiğini belirten Sözbilir, "Her büyük deprem sonrası önemli dersler çıkarıyoruz. Deprem öncesi alınacak tedbirler, statik projelerin doğru uygulanması ve teknolojik gelişmelerle can kayıplarını önleyebiliyoruz," dedi. Ayrıca, modern erken uyarı sistemlerinin yangın gibi ikinci felaketleri de önleyebildiğine vurgu yaptı.

Tarihimizin En Büyük Kara Depremi: 6 Şubat

Sözbilir, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin Türkiye’nin en büyük kara depremi olduğunu belirtti. "9 saat arayla iki büyük depremin gerçekleşmesi, dünya genelinde nadir görülen bir olaydır ve Türkiye bu durumu yaşadı," dedi.

Efes Selçuk: Yüksek Deprem Riski

Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre Efes Selçuk’un yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını belirten Sözbilir, fay hatlarının bölgedeki deprem tehlikesini artırdığını vurguladı. Gelecekteki olası depremlere ışık tutacak çalışmaların sürdüğünü, antik kentlerde yapılan araştırmaların bu konuda önemli veriler sağlayacağını ifade etti.

Antik Kentlerde Deprem Araştırmaları

Sözbilir, antik kentlerde başlatılan "Çok Disiplinli Bilimsel Araştırma Projesi" ile bu alanlardaki deprem izlerinin incelendiğini belirtti. Antik dönemlerdeki depremlerin izlerine ulaşarak, bölgenin deprem geçmişini çözümlemeye çalıştıklarını söyledi.

Afet Risk Azaltma Planı Devrede

Son olarak, İzmir genelinde her ilçe için oluşturulan Afet Risk Azaltma Planı’ndan bahseden Sözbilir, bu planların ilçelerdeki afet risklerini minimize etmek için hazırlandığını ve İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde Efes Selçuk’un da kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini aktardı.