Türk müziğinin sevilen isimlerinden Metin Arolat, sahne aldığı Kozyatağı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat dünyası, üzüntü dolu mesajlarla Arolat’a veda etti.

Türk müziğinin önemli isimlerinden Metin Arolat, Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sahne arkasında aniden rahatsızlanan Arolat’a kalp masajı uygulandı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 52 yaşındaki şarkıcının vefat haberi, sanat dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Sahne arkasında fenalaştı

Arolat’ın yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu, sanatçının sahneye çıkmadan önce neşeli olduğunu ancak performans sırasında aniden rahatsızlandığını belirtti. Sağıroğlu, “Kalbi durduktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü, ama maalesef geri dönmedi. Neşeyle sahneye çıkmıştı, gülerek gitti" diyerek acısını paylaştı.

Arolat, ailesini kaybettikten sonra zor günler geçirdi

Metin Arolat, sosyal medya paylaşımlarında ailesine duyduğu özlemi sık sık dile getiriyordu. İki ay önce yaptığı bir paylaşımda, anne, baba ve ağabeyinin kaybından sonra yaşadığı derin yalnızlığı anlatmıştı. Ünlü sanatçı, 4 yıl önce kaybettiği ailesine duyduğu hasreti şu sözlerle ifade etmişti: “Henüz kimse ölmemişken çekilen fotoğraflar benim için en mutlu günlerin hatırası.”

Depresyonla mücadele ediyordu

Metin Arolat, geçmişte yaşadığı depresyon dönemini de açık yüreklilikle paylaşmıştı. Aile üyelerinin peş peşe kaybı sonrası ağır bir depresyona girdiğini belirten sanatçı, “İntihar etmedim, sadece büyük bir depresyon yaşadım. Uzun süre evden çıkmadım ve sonunda tedavi görmek zorunda kaldım” demişti. Arolat, tedavi sürecini “10-15 gün boyunca hastanede yattım ve herkese bu tedaviyi tavsiye ederim” sözleriyle anlatmıştı.

Sanat dünyasından veda mesajları

Arolat’ın vefat haberi sonrası sanat dünyasından pek çok ünlü isim, sosyal medyada taziye mesajları yayınladı. Şarkıcı Ferhat Göçer, “Ah Metin… İyi ve güzel yürekli bir insandın. İyiler gerçekten erken gidiyor” derken, Gülben Ergen ise, “Metin, 30 yıllık arkadaşım; olmayı en sevdiğin yerde, sahnede, şarkı söylerken gittin. Hep seni anacağım” ifadelerini kullandı. Reyhan Karaca ve Yonca Lodi de derin üzüntülerini sosyal medya paylaşımlarında dile getirdi.