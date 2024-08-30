Manisa'da önümüzdeki beş gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. İşte 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasındaki hava durumu tahminleri:

30 Ağustos Cuma: Hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 34°C arasında değişecek. Nem oranı %37 ile %70 arasında. Hafif bir rüzgarla birlikte, rüzgar hızının saatte 11 km'ye kadar çıkması bekleniyor.

31 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu hava devam ediyor. Sıcaklıklar yine 24°C ile 34°C arasında. Nem oranı %37 ile %72 arasında olacak ve rüzgar hızı 12 km/sa civarında.

01 Eylül Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 33°C arasında seyredecek. Nem oranı artarak %37 ile %87 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 13 km/sa'ye ulaşacak.

02 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu bir gün daha. Sıcaklıklar 23°C ile 33°C arasında. Nem oranı %33 ile %79 arasında olacak, rüzgar hızı ise 17 km/sa'ye kadar çıkabilir.

03 Eylül Salı: Haftanın son gününde de parçalı bulutlu hava hakim. Sıcaklıklar 22°C ile 33°C arasında. Nem oranı %38 ile %73 arasında ve rüzgar hızı 9 km/sa civarında olacak.

Manisa’da hafta sonu ve hafta başında genel olarak sıcak ve nemli hava hakim olacak. Pazar günü beklenen sağanak yağış dışında, sakin bir hava bekleniyor. Vatandaşların, özellikle Pazar günü sağanak yağışa karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.