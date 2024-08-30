Efes Selçuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde düzenlenen “Zafere Uyanan Gece” etkinliği ile Kurtuluş Savaşı kahramanlarını anarak unutulmaz bir gece yaşadı. Etkinlik, Efes Selçuk Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Selçuk Şubesi tarafından Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Belediye emekçilerinin okuduğu şiirler ve söylediği türküler büyük beğeni toplarken, geceye katılanlar hem duygusal anlar yaşadı hem de milli mücadelenin önemini bir kez daha hatırladı.

Zeybek gösterisiyle başlayan etkinlik

“Zafere Uyanan Gece” etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunu Ekibi’nin muhteşem zeybek gösterisi izleyicilere sunuldu. Geceye, Efes Selçukluların yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği Balçova Şube Başkanı Cengiz Kanat ve ADD Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Bölge Sorumlusu Erkan Çiçek de katıldı.

“Bağımsızlık uğruna kefensiz yatanları anıyoruz”

ADD Selçuk Şubesi Başkanı Kerim Akgüneş, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Zafere Uyanan Gece”nin amacını bağımsızlık uğruna can veren şehitleri anmak olarak belirtti. Akgüneş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yılında, Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını ifade etti. “Yaşasın Kuvayi Milliye ruhu” diyerek sözlerini tamamlayan Akgüneş, etkinliğin önemini vurguladı.

Cephe türküleri ve şiirlerle anma

Kerim Akgüneş’in konuşmasının ardından, belediye emekçileri cephe türkülerini seslendirdi ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarına adanmış şiirler okudu. Gece, katılımcıların coşkusu ve duygusal anlar ile son buldu. “Zafere Uyanan Gece” etkinliği, Efes Selçuk’ta milli mücadele ruhunu canlandırarak, tarihe tanıklık eden herkesi bir kez daha gururlandırdı.