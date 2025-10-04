Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağı’ndan köpek sahiplenen vatandaşlar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir çağrıda bulundu:

“Satın almayın, sahiplenin!”

Barınaktan sahiplenilen köpeklerin hayatlarında yarattığı değişimi anlatan hayvanseverler, hem sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşması hem de toplumda hayvan sevgisinin yaygınlaşması için herkesi barınaklardan sahiplenmeye davet etti.

Etkinlikte, Efes Selçuk Belediyesi tarafından barınaktan köpek sahiplenen vatandaşlara Teşekkür Sertifikası ve minik dostları için çeşitli hediyeler verildi.

“Bana dost oldu”

Barınaktan sahiplendiği köpeği “Efes” ile kurduğu özel bağı anlatan Emine Sönmez, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Barınaktan köpek sahiplendim. Bana dost oldu. Adı Efes, Selçuk’a yakışır anlamlı bir isim olsun istedim. Çok akıllı ve duygulu bir köpek. 4 Ekim bizler için çok önemli bir gün. Herkesi barınaklardan köpek sahiplenmeye davet ediyorum. Sevgiyle alıp onlara sahip çıkmak çok daha güzel.”

“Onlara dokunduğunuz zaman hayatınız güzelleşiyor”

Barınaktan birçok köpek sahiplenen Demet Kaçmaz ise hayvanların sadece fiziksel değil, duygusal ihtiyaçlarına da dikkat çekti:

“Barınaktaki dostlarımızın ilgiye, sevgiye ve özellikle şefkate ihtiyacı var. Barınaklar biz hayvanseverler için çok kıymetli. Çünkü orada aç kalmıyorlar, susuz kalmıyorlar, tedavileri yapılıyor. Biraz olsun kalplere dokunabilirsek ne mutlu. Satın almayın, sahiplenin. Onlara dokunduğunuzda hayatınız güzelleşiyor.”

“Belediyemize bu konuda destek olmalıyız”

Bu yıl barınaktan iki köpek birden sahiplendiğini belirten Yakup Şahin, toplumsal sorumluluğun altını çizdi:

"Toplumsal olarak hepimizin köpek sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum, yoksa bu sorunu çözemeyiz. Onları seviyoruz ama yeterince değer vermiyoruz. Özellikle belediyemize bu konuda destek olmalıyız. Herkesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde bir köpek sahiplenmeye davet ediyorum."

“Sıcak bir yuva sağlamak için çalışıyoruz”

Efes Selçuk Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Hür Öztürk, barınakta yürütülen çalışmalara dikkat çekti:

“Hayvanseverlerimizle barınağımızda sahipsiz, bakıma ve sevgiye muhtaç köpekleri sahiplendiren kişilerle bir çalışma yaptık. 2025 yılında 52 köpeğimizi sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturduk. Barınağımızdaki köpeklerin ve kedilerin sahip bulması için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca sahiplendirilen hayvanların aşılamaları düzenli olarak yapılmaktadır. Satın almayın, gelip barınağımızdan sahiplenin.”

Başkan Sengel: “Küçük bir patinin ardında kocaman bir minnet var”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sahiplenme kampanyasına destek veren vatandaşlara teşekkür etti:

“Can dostumuza bir yuva, bir ömürlük sevgi sunduğunuz için yürekten teşekkür ederiz. Barınağımızdan bir patili dostu sahiplenerek sadece onun değil, aynı zamanda hayvan haklarına saygılı, vicdanlı bir toplumun da parçası oldunuz. Gösterdiğiniz sevgi ve sorumluluk, bir hayatı değiştirmekle kalmadı; umut oldu, örnek oldu. Küçük bir patinin ardında kocaman bir minnet var. Sizin gibi yürekten sahiplenenler sayesinde daha çok can sıcak bir yuvaya kavuşacak.”