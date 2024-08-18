İzmir’in çeşitli ilçelerinde 15 Ağustos’tan itibaren çıkan orman yangınları, büyük bir mücadele gerektiriyor. Karşıyaka, Bayraklı, Bayındır, Tire, Menderes, Çeşme ve Urla ilçelerinde yangın söndürme çalışmaları sürerken, İzmir’in belediyeleri bu zorlu süreçte birbirine destek oluyor. Özellikle Efes Selçuk Belediyesi, Bayındır ve Menderes’teki yangınlara önemli bir destek sunarak dayanışma örneği sergiliyor.

Efes Selçuk Belediyesi'nden bayındır ve menderes'e destek

Efes Selçuk Belediyesi, Bayındır ve Menderes ilçelerinde devam eden yangınlarla mücadelede önemli bir rol üstlendi. Yangın söndürme çalışmalarına su tankeri göndererek, bu bölgelerdeki ekiplerin ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca, yangın bölgesine su ve ayran desteği de sağlandı. Bu yardımlar, yangınla mücadele eden ekipler için büyük bir moral kaynağı oldu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yangınların İzmir genelinde büyük üzüntü yarattığını belirtti. Sengel, “İzmir’in farklı noktalarında çıkan orman yangınları hepimizi derinden üzüyor. Biz böyle zamanlarda en iyi mücadele yönteminin dayanışma olduğunu birçok kez deneyimledik. İzmir’in ilçe belediyeleri olarak birbirimize böyle zamanlarda elimizden gelen desteği vererek yaşadığımız felaketin yükünü biraz olsun hafifletmek mümkün,” şeklinde konuştu.

İzmir’in ilçe belediyeleri arasındaki dayanışma, bu zor günlerde büyük önem taşıyor. Belediye başkanlarının bu tür felaket anlarında gösterdiği destek, sadece yangın söndürme çalışmalarına değil, aynı zamanda moral ve motivasyona da katkıda bulunuyor. Bu birliktelik, felaketlerin üstesinden gelme konusunda önemli bir güç kaynağı sağlıyor.