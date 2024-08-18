İzmir’deki orman yangınları ile ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki yangına ilişkin “Buradaki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, büyük bir alana yayılan ve günlerden beri söndürülemeyen İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki, Urla ve Menderes ilçelerindeki yangınlarla ilgili Yamanlar Seyirtepe’de açıklama yaptı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkiindeki ve Urla ile Bolu Göynük'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyleyen Yumaklı, “İzmir, Muğla ve Çeşme'de makilik alanda çıkan yangınlar vardı. Orman ekiplerimiz olay yerine intikal edip, müdahaleye başladılar. Emniyet ekipleri TOMA'lar, müdahale edebilecek kimler varsa, müdahale ettiler. Risk altında olunan yerlerle ilgili valilik boşaltma kararı verdi. Zarar gören ev ve can kaybı çok şükür yok. Hali hazırda, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeniden bir risk oluşmaması adına ekiplerimiz çalışmalara devam edece” diye konuştu.

"Menderes'teki yangına gece karadan müdahale edildi"

Menderes’teki yangının sarp bir arazide olduğunu dile getiren Yumaklı, yangına gece boyunca karadan müdahale edildiğini söyledi. “Yangının başlangıcından itibaren yangının enerjisi düşürüldü. Burası da kontrol altına alınmaya yakın” ifadesini kullanan Yumaklı, Aydın Bozdoğan'daki yangınla ilgili de müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Yumaklı, “Üç gündür çalışıyoruz. Bayrak direğini bile yerinden söken bir rüzgâr var. Burası da kısmen kontrol altına alındı. Burası bizi çok endişelendiriyordu” dedi.

Manisa'daki yangının enerjisi düşürüldü

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi’nde geçen çarşamba günü çıkan ve cuma günü Salihli ilçesine sıçrayan yangının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıklayan Yumaklı, Uşak’taki yangına değinerek şöyle konuştu:

“Manisa Gördes yangını çok geniş alana yayılmıştı. Bir uçak 10 helikopter ve çok ciddi kara gücüyle müdahale devam ediyor. Sadece bir alan kaldı. Burası da kontrol edildi bilgisi verilmeye en yakın yangınlardan. Karabük Ovacık'ta iki helikopterle birlikte ulaşılamayan alanlara müdahale devam ediyor. Burasının da enerjisi düşürüldü. Yine burası da kısmen kontrol altına alındı. Uşak Eşme'de dört helikopterle yangına müdahale ediliyor. Tek bir nokta kaldı. Arkadaşlarımız yoğunlaştı. Yangının enerjisi düşürüldü. İnşallah gün içerisinde kontrol edildi bilgisini vermiş olacağız.”

TIKLAYIN: İzmir’de binlerce hektar kül oldu | Yangında son durum

TIKLAYIN: Manisa'daki yangın beş günden beri sürüyor: Bir mahalle yok oldu