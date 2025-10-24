Son haftalarda rekor seviyeleri test eden altın fiyatları, Ekim ayının son haftasında yeniden düşüş eğilimine girdi. Bu hareketlilik, yatırımcıların “altın bozdurmalı mıyım, yoksa alım zamanı mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Finans Analisti İslam Memiş, piyasada oluşan “artık altın düşmeyecek” algısına karşı uyardı. Memiş, “Yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlamaları devam edecek. Bu dönemde yatırımcıların duygusal değil, seviyelere göre hareket etmesi gerekiyor” dedi.

TCMB kararı sonrası piyasalarda sakin hava

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini %39,5 seviyesine çektiğini hatırlatan Memiş, bu adımın beklentilere paralel olduğunu vurguladı:

“Merkez Bankası, piyasa beklentisine uygun davrandı. Bu nedenle borsa tarafında olumsuz bir tepki oluşmadı.”

Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin 161.657 puanda olduğunu hatırlatan analist, “10.800-11.800 puan aralığı alım fırsatı olarak değerlendirilmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Dolar, Euro ve altın için yeni hedef

Memiş, döviz cephesindeki son durumu da paylaştı:

Dolar/TL: 41,98

Euro/TL: 48,84

Yıl sonuna kadar Euro/TL’nin 50 TL üzeri ataklar yapabileceğini belirten Memiş, “Altın tarafında da alım fırsatları yaklaşıyor” dedi.

“Ucuz kardeşim” diyerek altın alım bölgesini açıkladı

Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmesinde Memiş, ons altının 4.146 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Ons altın dün 4.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Benim için 3.950-3.970 dolar bandı kritik alım bölgesidir. Bu seviyeler ‘ucuz kardeşim’ diyebileceğimiz fırsatlar sunuyor.”

Gram altın/TL fiyatının 5.920 TL seviyesinde olduğunu belirten analist, kısa vadede 5.500-6.000 TL, orta vadede ise 5.000-6.000 TL aralığının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Gümüş ve Bitcoin için kritik mesaj

Gümüş piyasasına da değinen Memiş,

“Ons gümüş 49,3 dolar seviyesinde. 42 dolara kadar geri çekilme ihtimali var. Gram gümüşte 65 TL altı kademeli alım fırsatıdır.”

değerlendirmesini yaptı. Merkez Bankası faiz kararının ardından döviz ve altın ne durumda? İçeriği Görüntüle

Kripto para piyasalarına ilişkin olarak ise dikkat çeken bir çıkışta bulundu: