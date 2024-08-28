Efes Tarlası Yaşam Köyü, 2 Haziran 2021 tarihinde resmi olarak kapılarını açtı ve kısa sürede Selçuk'un ilham verici noktalarından biri haline geldi. Kentin kadın ve tarım kimliğini tarih ile buluşturan bu yaşam köyü, yerli ve yabancı ziyaretçilere hem eğitim hem de keşif fırsatları sunuyor. İçerisinde çeşitli alanlar bulunan köy, tarımın ve doğanın derinliklerine dair bilgi edinmek isteyenler için ideal bir mekân.

Toprak Okulu: Toprakla buluşma

Toprak Okulu, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün merkezindeki eğitim alanıdır. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden bu okul, toprağın kadim bilgilerini modern bilimsel tekniklerle harmanlayarak sunuyor. Eğitimler ve etkinlikler, katılımcıları doğanın ve yaşamın ahengini korumaya teşvik ediyor.

Geleceğin dünya vatandaşları olan çocuklar, toprakla tanışarak gıdanın yolculuğunu öğreniyor. Eğitimler, çocukların toprakla oynadığı, tohumları ektiği ve kendi elleriyle topladığı uygulamalı faaliyetleri içeriyor. Ayrıca, haftanın belirli günlerinde çiftçiler, gençler ve deneyimlilerle düzenlenen söyleşiler ve eğitimler, toprağın çeşitli yönlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Toprak Kütüphanesi: Bilginin kaynağı

Toprak Kütüphanesi, toprağın ve tarımın derinliklerine dair bilgi edinmek isteyen herkes için bir cennet niteliğinde. 1300'ün üzerinde kitabın bulunduğu bu kütüphane, araştırmacılara, ilgililere ve çiftçilere açık. Kitaplar, toprağın kadim bilgileri ve tohumun yolculuğu hakkında geniş bir bilgi yelpazesi sunuyor.

Köy Enstitüleri Anı Odası ve İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi

Köy Enstitüleri Anı Odası, Köy Enstitüleri'nin köyleri ve insanları nasıl dönüştürdüğünü gösteren bir sergi alanı olarak tasarlandı. Burada, geçmişin izlerini görmek ve köy eğitim sisteminin tarihine dair bilgi edinmek mümkün.

İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi ise gıdanın tohumdan sofraya yolculuğunu ve tarımın tarihini gözler önüne seriyor. Geçmişten günümüze tarım ve gıda uygulamalarına dair geniş bir koleksiyon sunan müze, ziyaretçilere tarımın evrimini anlatan bir kültürel deneyim sunuyor.

Tohum Merkezi ve Küçük Çiftçiler oyun odası

Tohum Merkezi, çeşitli tohum türlerini tanıma ve saklama konusunda bilgi edinme fırsatı sunuyor. Bu merkezde tohumların çeşitliliği ve tarımsal önemi hakkında bilgi almak mümkündür.

Küçük Çiftçiler Oyun Odası ise çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir alan sunuyor. Burada çocuklar, çiftçilikle ilgili oyunlar oynayarak ve çeşitli aktivitelerle tarımın temellerini öğreniyorlar.

Tohum Cafe ve Ekim-Dikim alanları

Tohum Cafe, ziyaretçilere dinlenme ve köyün huzurlu atmosferinde vakit geçirme imkânı sunuyor. Ayrıca, Ekim-Dikim Alanları, tohumları toprakla buluşturup, çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için pratik bir alan sağlıyor.

Efes Tarlası Yaşam Köyü, tarım ve doğa bilincini artırmak amacıyla çeşitli eğitim programları ve etkinlikler sunan bir merkezdir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için birçok fırsat sunan bu köy, doğayla uyumlu bir yaşam tarzını teşvik ederken, ziyaretçilerine de keyifli ve öğretici bir deneyim yaşatıyor. Efes Selçuk'un bu ilham verici noktasını ziyaret ederek, toprağın ve tarımın büyüleyici dünyasına adım atabilirsiniz.

Efes Tarlası Yaşam Köyü: Ulaşım ve adres bilgisi

Efes Tarlası Yaşam Köyü, Türkiye'nin İzmir iline bağlı Selçuk ilçesinde yer almaktadır. Selçuk, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi yerleri ile ünlüdür.

Nasıl ulaşılır?

Özel araçla ulaşım: İzmir şehir merkezinden Selçuk’a gitmek için D550 karayolunu kullanabilirsiniz. Selçuk’a vardığınızda, köy tabelalarını takip ederek Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne ulaşabilirsiniz.

İzmir’den Selçuk’a yaklaşık 80 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır ve bu yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir. Toplu taşıma ile ulaşım: İzmir’den Selçuk’a otobüsle seyahat edebilirsiniz. İzmir Otogarı’ndan Selçuk’a düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır.

Selçuk şehir merkezine vardıktan sonra, Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne dolmuş veya taksi ile ulaşabilirsiniz. Selçuk merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır. Tren ile ulaşım: İzmir’den Selçuk’a İzban veya TCDD Demiryolları trenleriyle ulaşabilirsiniz. Selçuk Tren İstasyonu’ndan köye dolmuş veya taksi ile devam edebilirsiniz.

Adres: Efes Tarlası Yaşam Köyü Meryemana Mahallesi, Şehitler Caddesi No:10 35920 Selçuk / İzmir, Türkiye.

Ziyaret saatleri:

Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00

Cumartesi - Pazar: 10:00 - 18:00

Efes Tarlası Yaşam Köyü, doğal güzellikler ve tarım eğitimleriyle dolu bir gün geçirmek isteyenler için mükemmel bir destinasyondur.