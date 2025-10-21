Efes Selçuk Belediyesi ve Karaot Yerel Tohum Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen “Temiz Gıdalarla Fonksiyonel Beslenme” söyleşisi, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, fonksiyonel beslenmenin bireysel tercihten öte toplumsal bir bilinç olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, doğallığını koruyan, katkısız ve yerel üretime dayalı gıdaların insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. Harzadın, “Kaliteli yiyecekler yersek iyi çalışan hücrelerimiz olur. Aslında ne yiyorsak oyuz” ifadelerini kullandı.

Harzadın, Efes Tarlası’ndaki çalışmaları övgüyle anlatarak, projeyi hayata geçiren belediye ve Karaot Derneği’ne teşekkür etti. “Temiz gıdaya erişim ve yerel üretimin korunması hem bugünün hem geleceğin sağlığı için büyük bir adım” dedi.

Beslenmenin yalnızca karın doyurmak olmadığını belirten Harzadın, şunları söyledi:

“Bugün yediğimiz yiyecekler torunlarımızın sağlığını belirliyor.”

“Yüksek kalorili, besin değeri düşük gıdalar besin açıklarına yol açıyor.”

“Dünya obezite haritasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde.”

Söyleşinin sonunda katılımcılar, Prof. Dr. Harzadın’a sağlıklı beslenme ve yerel üretimle ilgili sorularını yöneltti. Etkinlik, hem bilgilendirici hem de interaktif bir ortam sağladı.