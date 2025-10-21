Güney Kore'nin Osan kentinde yaşanan trajik bir olayda, evindeki hamam böceğini öldürmek isteyen bir kadın yanlışlıkla yangına neden oldu. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, üst katta yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.

Çakmak ve spreyle hamam böceğini öldürmek istedi

The Korea Times’ın haberine göre, 20’li yaşlardaki kadın, evinde gördüğü hamam böceğini öldürmek için yanıcı özellikteki bir böcek ilacı spreyi kullandı. Ancak sprey sıktıktan sonra böceği yakmak amacıyla çakmağı ateşledi.

Kısa sürede alev alan eşyalar, yangının kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden oldu.

Yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Olay sırasında binanın beşinci katında yaşayan Çin uyruklu bir kadın, alevlerden kaçmak için pencereden atlamaya çalıştı. Ancak dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.

Daha önce de aynı yöntemi denemiş

Polis soruşturmasında, yangına neden olan kadının hamam böceğiyle mücadelede daha önce de aynı yöntemi kullandığı ortaya çıktı.

Kadın ifadesinde, “Daha önce de aynı şekilde yapmıştım ama bu kez eşyalar bir anda tutuştu” dedi.

‘İhmalle ölüme sebebiyet’ suçlaması

Osan polisi, kadının “yangına sebebiyet verme” ve “ihmalle ölüme yol açma” suçlamalarıyla soruşturulduğunu açıkladı.

Yetkililer olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.