Efes Selçuk'un kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST 2024'ün ikinci günü, coşkulu etkinliklerle dolu geçti. Festival alanında düzenlenen mutfak atölyeleri, çocuk senfoni orkestrası konseri ve Zara'nın muhteşem performansı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

EFEST mutfağı tadım atölyesi: Anadolu lezzetleri bir araya geldi

EFEST’in ikinci gününde düzenlenen EFEST Mutfağı Tadım Atölyesi, Efes Selçuk’un zengin mutfak kültürünü festival katılımcılarıyla buluşturdu. Şef Hazer Amani’nin rehberliğinde, Belevi Şeftalisi ile levrek ve Zeytinköy narı ile pilav gibi lezzetler hazırlandı. Amani, Anadolu mutfağının zenginliğine vurgu yaparak, “Anadolu mutfağına, yöresel lezzetlere sahip çıkalım” dedi. Ayrıca, Girit yemekleriyle tanınan Zeynep Tankaş’ı sahneye davet ederek, Efes Selçuk’un yemek kültürüne katkılarından dolayı teşekkür etti. Amani, Efes Selçuk’un mutfak kültürü üzerine bir kitap hazırlanması önerisinde bulundu.

Lezzetler festival alanını renklendirdi

EFEST kapsamında düzenlenen EFES Mutfağı Tadım Atölyesi’nde, Selçuk Karadeniz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği “Mıhlama ve Turşu Kavurması”, Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi Babuka, ve Selçuk Makedonya Göçmenleri Derneği “Gök Pide” gibi lezzetleri festival alanına taşıdı. Selçuk Profesyonel Aşçılar ve Gastronomi Derneği ile Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği’nin usta aşçıları da etkinliğe katkıda bulundu, festivalin mutfak şöleni renklendi.

Çocuk senfoni orkestrası’nın unutulmaz performansı

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi kursiyerlerinden oluşan Çocuk Senfoni Orkestrası, EFEST 2024’ün ikinci gününde Pazar Yeri’nde muhteşem bir konser verdi. Genç yeteneklerin performansı, dinleyicilerden büyük beğeni topladı ve festivalin kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Açık satranç turnuvası: Zeka ve strateji festivali

EFEST 2024’te düzenlenen Açık Satranç Turnuvası, çocuklar ve yetişkinlerden oluşan 130 katılımcıyı bir araya getirdi. Turnuva, strateji ve zeka oyunlarına olan ilgiyi artırırken, festivalin farklı yönlerini de sergiledi.

Zara’nın unutulmaz konseri: Efes Selçuk’u taçlandırdı

Festivalin en heyecan verici anlarından biri, Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Zara’nın sahne almasıydı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Zara’nın performansı için çevre ilçelerden birçok katılımcının Efes Selçuk’a geldiğini belirtti. Zara, “Kültür sanat ve yaşam festivaliniz İzmir için, Selçuk için ilelebet devam etsin. Ben bu halka aşığım” diyerek, Efes Selçuk’taki anılarını paylaştı ve festivalin kültürel önemine vurgu yaptı.

EFEST 2024, Efes Selçuk’un kültür, sanat ve mutfak zenginliğini bir araya getirerek, katılımcılara dolu dolu bir festival deneyimi sundu. Etkinliklerin her biri, festivalin başarısını ve bölgenin kültürel mirasını kutlamaya katkıda bulundu.