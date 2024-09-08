Aydınlı Sürücülere Güvenlik Bilgilendirmesi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Efeler, Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde trafik yoğunluğu olan bölgelerde motosiklet, motorlu ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmaları gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, “Kaskımla Güvendeyim” projesi çerçevesinde, toplamda 88 sürücü ve yolcuya çeşitli trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Yapılan denetimlerde, sürücülere motosiklet kullanımıyla ilgili temel güvenlik önlemleri hatırlatıldı.

Bilgilendirme ve denetim

Ekipler, motosiklet, motorlu ve elektrikli bisiklet sürücülerine, koruma başlığı ve gözlük takmanın önemini vurguladı. Ayrıca, motosiklet sınıfına göre gerekli sürücü belgelerinin alınması, araçların tescil ettirilmesi, reflektifli yelek kullanımı ve hız kuralları konularında bilgilendirmelerde bulundu. Sürücülerden gelen soruları yanıtlayan jandarma timleri, yol güvenliğini artırmak amacıyla çeşitli tavsiyelerde bulundu.