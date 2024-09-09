Transfer döneminde yaptığı transferlerle ses getiren Beşiktaş, bir yıldız isme daha imza attırmak için seferber oldu. Arabistan basını, Al Nassr’la ayrılığın eşiğinde olan Sadio Mane’nin, Beşiktaş'ın takibinde olduğunu iddia etti. Haberde Kartal’ın, Avrupa’ya dönmek isteyen Sadio Mane’nin durumunu yakından takip ettiği ve oyuncuyla temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.

Arap kulübüne geçen sezon 30 milyon Euro karşılığında Bayern Münich'ten transfer olan Senegalli futbolcu için Beşiktaş Başkanı Hasan Arat devreye girdi. Yıldız futbolcunun ise Müslüman bir ülkeye dönmek istemesi ve Avrupa'da oynama isteği siyah beyazlıların elini güçlendiriyor.

Anlaşma imzalanmıştı

Beşiktaş ve Al Nassr arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Arat bu görüşmede yakın dostu El-Muammer’den Mane transferinde kolaylık istedi. Yeni sezonda Al Nassr formasıyla 4 maçta 358 dakika sahada kalan Sadio Mane, 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Premier Lig ekibi Liverpool forması giyerken büyük bir çıkışa imza atmış ve önemli başarılar elde etmişti.