Efes Selçuk’un kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST 2025, renkli kortej ve ilham veren çocuk performanslarıyla başladı. Festival, kentin sokaklarını şenlik havasına bürüyerek ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı.

Kortej ve gösteriler

EFEST 2025, belediye binası önünden hareket eden kortejle start aldı. Kortejde İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları ve Modern Dans Ekibi, Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü ile Selçuk Profesyonel Aşçılar ve Gastronomi Derneği ve AKUT Selçuk Ekibi yer aldı. Kortej, Pazar Yeri’nde sona erdi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından halk oyunları ve modern dans gösterileri sahnelendi.

Başkan Sengel’den açılış konuşması

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, festivalin kentin kurtuluş şenliklerinin markası olduğunu belirterek, “2019’dan bu yana kurtuluşumuza adadığımız şenlikleri EFEST markası altında ‘Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet’ sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Bugün itibarıyla da bu coşkuyu bir kez daha yaşıyoruz” dedi. Başkan Sengel, festivalin kentin tanıtımına ve ekonomisine katkısını vurguladı.

Çocuklar festivalin gururu

Başkan Sengel, festivalin en büyük gururunun çocuklar olduğunu belirtti: “EFEST, bu yıl ilham veren kentin çocuklarıyla düzenleniyor. Onların yeteneklerini ortaya çıkarmak için yaptığımız yatırımların karşılığını görmek büyük mutluluk. Coşkumuzu engellemeye çalışanlara inat; panellerimizle, çağrılarımızla ve devrimci bir eylem olan gülmelerimizle EFEST’i açıyorum” dedi.

Çocuk orkestrası ve Bingül konseri

Konuşmanın ardından Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerinden oluşan Efes Selçuk Belediyesi Çocuk Orkestrası sahne aldı ve büyük alkış topladı. Festivalin ilk günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası solisti Bingül’ün konseriyle sona erdi.