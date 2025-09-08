İki gün süren heyecan dolu müsabakaların ardından dereceye giren öğrenciler, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde ödüllerini aldı. Ödüller, Belediye Başkan Yardımcıları Bilgi Keskin ve Erhan Güzel tarafından takdim edildi.

Turnuva, farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 100 çocuğun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ödül törenine ailelerin yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu’ndan Uluslararası Hakem ve Turnuva Gözlemcisi Abuzer Altuntaş, Turnuva Başhakemi Mehmet Canaç, Başhakem Yardımcısı İbrahim Karaca ile Aday Hakemler Dursun Ören ve Kaan Tanyeri katıldı. Ayrıca Turnuva Direktörü Recep Minas da törene eşlik etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, törende yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın turnuvada keyifli vakit geçirdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyor, genç satranççılarımızı başarılarından dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Turnuvada dereceye giren öğrenciler ise kategorilere göre şöyle belirlendi:

8 Yaş ve Altı Kategorisi:

Demir Dibekoğlu

Yaman Babadağ

Ali Kalaycıoğlu

Ilgaz Ali İslam

Ata Topçuoğlu

10 Yaş ve Altı Kategorisi:

Ayaz Sarpdağ

Mete Acar

Nihal Zade Türkel

Uras Özbilen

Çağrı Yenel

14 Yaş ve Altı Kategorisi:

Çağan Kurular

Çağan Kurular

Raif Konuş

Fatih Çağlar

Tuna Gazioğlu

Açık Kategori:

Batın Efe Aydoğan

Mustafa Arayan

Candaş Can

Ege Derebaşı

Eray Dilmen

Turnuva, EFEST 2025’in kültür ve spor etkinlikleri kapsamında çocukların yeteneklerini sergileyebileceği ve satranç sevgisini artırabileceği önemli bir organizasyon olarak öne çıktı. Belediye yetkilileri, turnuvanın önümüzdeki yıllarda da daha geniş katılımla düzenleneceğini açıkladı.