Dakikada 7.500 dal üretim kapasitesine sahip makinelerle milyonlarca liralık sigara üretilirken, piyasa değeri 215 milyon TL olan ürün ve ekipman ele geçirildi.

Torbalı’da kaçak üretim tesisi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak sigara üretimine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. 7 Eylül 2025’te Torbalı’nın Yazıbaşı Mahallesi’nde yapılan baskında yasa dışı üretim yapılan bir tesis ortaya çıkarıldı.

Milyonluk malzeme ele geçti

Tesis içinde yapılan aramalarda; dakikada 7.500 dal sigara üreten 2 elektronik makine, 779 bobin sigara kâğıdı, 525 litre tutkal, 660 bin adet sigara filtresi, 5 bin 750 kilo tütün, 1 milyon 250 bin dal sigara, 1 paketleme makinası, 1 toz toplama makinası, 3 kompresör ve 6 farklı üretim cihazı bulundu.

Ele geçirilen makinelerin eski nesil İngiltere menşeli olduğu ve yasa dışı yollarla yurda sokulduğu ya da fabrikalardan temin edildiği değerlendirildi. Malzemelerin toplam piyasa değerinin 215 milyon TL olduğu bildirildi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Bunlardan 2’si tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı. 4 Afganistan uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yapılan operasyonun ardından “kamu düzeni ve huzur için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini” açıkladı.