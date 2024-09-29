Efes Antik Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan Ajda Pekkan konseri, 21:00’de başlaması gerekirken saatlerce gecikmeye uğradı. Yoğun kalabalığın sabrını taşıran bu durum, saat 22:00’den sonra seyircilerin tiyatroyu terk etmeye başlamasıyla krize dönüştü.

Gecikme hayal kırıklığı yarattı

Süperstar Ajda Pekkan’ın merakla beklenen konseri, Efes Antik Tiyatrosu’nda tam bir hayal kırıklığına dönüştü. 21:00’de başlaması gereken konser, sahne hazırlıklarının tamamlanmaması ve teknik aksaklıklar nedeniyle planlanan saatinde başlayamadı. Salon tamamen dolmuş ve seyirciler büyük bir heyecanla Ajda Pekkan’ı beklerken, bir saatlik gecikme sonrası sabır taşmaya başladı.

Terk edilen koltuklar

Ajda Pekkan’ın hayranları, saat 22:00’yi bulmasına rağmen sahneye kimsenin çıkmaması nedeniyle konseri terk etmeye başladı. Özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı, yaşadıkları hayal kırıklığını ve organizasyonun yetersizliğini dile getirdi. Tiyatro alanındaki kalabalığın büyük bir kısmı alanı terk ederken, kalan izleyicilerin ise tepkileri devam etti.

Henüz konserin neden bu kadar geciktiği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.