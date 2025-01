Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin birlikte düzenlediği 8. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sona erdi. Ödül töreninde “Susmayacağız/Şiddete Hayır” temasıyla demokrasi ve adalet mesajları öne çıktı.

Karikatür sanatının ışığı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun ev sahipliğindeki törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu gibi birçok önemli isim katıldı. Tören, Funk Story, Positive Live Project & İbis Maria konserleriyle renklendi.

"Baskılara karşı cesurca duracağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, etkinlikte yaptığı konuşmada, karikatür sanatının özgürlük mücadelesindeki önemine vurgu yaparak, "İzmir’de bir karikatür dergisi çıkarmayı çok isteriz. Bunu yapabileceğimize inanıyorum” dedi. Başkan Tugay, tüm baskılara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Bugün bir şekilde haksızca baskı altında tutulan pek çok yazar, çizer ve gazeteci var. Hepsi bizim için çok kıymetli. Bu ülkenin aydınlık olması, hepimizin nefes alabilmesi ve geleceğe dair umudu birlikte yaşatabilmek için onların varlıkları her zaman değerli olacak. Uğur Mumcu yaşasaydı belki ülke bugünlerden daha iyi bir yer olacaktı. Bilerek öldürdüler. Bilerek eziyet ediyorlar, baskı altına alıyorlar. Bize, bütün bu baskılara karşı, cesaretle işimizi en iyi şekilde yapmak, bize verilen görevleri hakkıyla yerine getirmek ve tek bir gram korku hissetmeden mücadeleye devam etmek yakışır” diye konuştu.

"Yarışmayı uluslararası hale getireceğiz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, karikatür sanatının toplumsal mesajları yaymadaki gücüne değinerek, "Karikatür belki de sanatın en zeki, en nükteli ve bazen en keskin formlarından biri. Günümüzdeki baskı ve sansür unsuru yapılan karikatür sanatının yanı sıra sizlerin de desteğiyle her geçen gün daha da büyüyen yarışmamızı uluslararası hale getirmek için çabalıyoruz. Her sene farklı bir toplumsal meseleye dikkat çekmeye çalışılıyor. Şiddet maalesef her geçen gün büyüyen ve her an karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri. Kadınların, çocukların, hayvanların, kısacası hiçbir canlının güvende olmadığı, şiddetin öznesi haline geldiği bir dönemden geçiyoruz. Böylesi yakıcı bir tablo karşısında hepimizin sorumluluğu çok büyük" dedi.

"Şiddet ve sansüre karşı mücadele edeceğiz"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan şiddet ve sansüre karşı mücadelede karikatür sanatının rolüne dikkat çekerek şu sözleri aktardı: “Çok uzun zamandır emek verdiğimiz konulardan biri ve Türkiye’nin kanayan yarası… Kadına şiddet ve çocuk istismarına yönelik farkındalık projeleri öne çıksın istiyoruz. Biz susmadık, susmamaya devam ediyoruz” dedi. Bu gecenin yalnızca bir ödül gecesi olmadığının altını çizen Gappi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu gece çizgileri cezalandırmaya çalışan anlayışa karşı bir isyan gecesi. Bağımsızlık uğruna kalemini satmayan, cezaevine atılan, gözaltına alınan, ayak bileklerine kelepçe takılan meslektaşlarımızla dayanışma gecesidir bu gece. Bu gece doğruları yazdığı için yaşamları ellerinden alınan yüzlerce meslektaşımıza selamın adıdır. Türkiye’nin en büyük sorunu hakikat sorunudur aslında. Ancak biz gazeteciler hakikatin peşini bırakmayacağız”

Yarışmanın kazananları arasında Musa Gümüş birincilik ödülünü alırken, Kürşat Zaman ikinci ve Yüksel Can üçüncü oldu. Konak Belediyesi Özel Ödülü Halit Kurtulmuş’a, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü ise Şevket Yalaz’a verildi.