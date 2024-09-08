Efor Spor’a Normpol Ve Işın Karaca’dan Büyük Destek!

İzmir’in Kadınlar 2. Ligi’ndeki gururu Efor Spor, başarı yolculuğunda önemli destekçilerinin katkısını hissediyor. Normpol firması ve Yönetim Kurulu Başkanı Akif Eski, kulübün altyapıdaki 300 sporcusuna sağladıkları destekle büyük bir rol oynuyor. Antrenör Alican Boztaş, 2023’te şampiyon olarak çıktıkları 2. Lig’de Normpol’un katkılarının altını çizerken, 2024-2025 sezonunda da aynı motivasyonla çalışacaklarını belirtti.

Işın Karaca’dan Efor Spor’a destek

Ünlü sanatçı Işın Karaca ise kulübün sürpriz destekçisi olarak öne çıkıyor. Kızı Mia’nın Efor Spor’da oynamasıyla kulüple bağları güçlenen Karaca, sadece manevi desteğiyle kalmayıp, maddi katkılarıyla da takıma büyük bir güç sağlıyor. Karaca, tribündeki varlığı ve enerjisiyle oyunculara moral vererek, Efor Spor’un sahada daha güçlü olmasına yardımcı oluyor.