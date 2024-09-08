Türkiye’nin cari açığında enerjiden sonra en büyük kalemlerden biri olan madencilik sektörü, Orta Vadeli Program (OVP) ile yeni bir döneme giriyor. OVP kapsamında, maden ve kritik minerallerin yerli kaynaklardan karşılanmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak ve dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenecek.

Yerli kaynakların kullanımı ve arz güvenliği

OVP çerçevesinde, maden ve doğal kaynakların yönetimi tek bir merkezden yapılacak. Bu düzenleme, tabii kaynak yönetim sistemlerinin uyumlu hale getirilmesini ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde koordine edilmesini amaçlıyor. Maden arama faaliyetlerinin kamu yararına tanımlanması, madenlerin detaylı bir şekilde ele alınarak yatırım güvencesinin artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması öngörülüyor.

Türkiye’nin Kritik ve Stratejik Hammaddeler Stratejisi hazırlanarak, maden arz güvenliğini sağlamak için uluslararası doğrudan yatırımların teşvik edilmesi planlanıyor. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile işbirlikleri geliştirilecek ve yerli kaynakların katma değeri yüksek şekilde ekonomiye kazandırılması hedeflenecek. Böylece, ithalatın makroekonomik hedeflerle uyumlu seviyelerde kalması sağlanarak, enerji ve diğer kritik emtiaların yerli üretimi teşvik edilecek.

Madencilik sektörünün önemi ve beklentiler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, OVP’nin madencilik sektörünün cari açığın kapatılmasındaki rolüne dikkat çekti. Kırşan, tabii kaynak yönetiminin tek elden yapılmasının sektördeki en büyük beklentilerden biri olduğunu belirterek, "Madencinin ruhsat alması yetmiyor, mülkiyet izinlerini alabilmesi için bir dizi bürokratik süreçten geçmesi gerekiyor. Tek elden yönetim sistemi, bu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaktır" dedi.

Kırşan, OVP’nin, maden arama faaliyetlerini "kamu yararına yapılan bir faaliyet" olarak tanımlamasının sektördeki sorunları çözeceğini vurguladı. Ayrıca, TDT ile işbirliklerinin, Kafkasya coğrafyasındaki maden potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayacağını söyledi.

Tedarik zincirleri ve altyapı güçlendirmeleri

OVP’de ayrıca tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Yapay zeka uygulamaları, dijital dönüşüm, lojistik, demir yolu ve liman bağlantıları gibi altyapı güçlendirmeleri de madencilik sektörünün verimliliğini artırmayı hedefliyor. Kırşan, bu düzenlemelerin madencilik sektörünün gelişimine büyük katkı sağlayacağını ve sektördeki altyapı eksikliklerinin giderileceğini ifade etti.