Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, efsane basketbolcu Petar Naumoski’nin oğlu Mihail (Mike) Naumoski’nin lisansını çıkardı. Genç oyuncu, Türkiye Basketbol Federasyonu onayıyla yerli statüsünde forma giyecek.

Karşıyaka’da Naumoski dönemi yeniden başlıyor

Basketbol Süper Ligi’nde ilk 4 haftada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Karşıyaka, yeni sezona önemli bir gelişmeyle devam ediyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, sezon öncesi ağustos ayında kadrosuna kattığı eski efsane basketbolcu Petar Naumoski’nin oğlu Mihail (Mike) Naumoski’nin lisansını çıkardı.

Basketbol Federasyonu’ndan gelen onayla birlikte 22 yaşındaki kısa forvet Mihail Naumoski, yerli statüsünde forma giyebilecek.

Federasyon onayıyla yerli statüsü

Türkiye Basketbol Federasyonu, genç oyuncunun yerli statüsünde oynamasına izin verdi.

Babası Petar Naumoski’nin 1990’lı ve 2000’li yıllarda Anadolu Efes ve Ülkerspor formaları giydiği dönemde Türk vatandaşlığına geçerek “Polat Namık” adını alması, oğlunun da bu statüden yararlanmasını sağladı.

Karşıyaka’nın mevcut kadrosunda 8 yabancı oyuncu bulunuyordu. Bu gelişmeyle birlikte Naumoski, takımda yerli rotasyonuna derinlik kazandıracak.

2.03 metre boyundaki kısa forvet Mihail Naumoski, geçtiğimiz sezon Kuzey Makedonya Süper Ligi ekiplerinden KK Vardar Skopje formasıyla mücadele etti.

Kariyerinde daha önce Galatasaray altyapısı, Akademija FMP Skopje, MZT Skopje ve Kızılyıldız U17-U19 takımlarında da forma giyen Naumoski, Karşıyaka’da babasıyla özdeşleşen 7 numaralı formayı giyecek.

Babası Türk basketbolunun efsanesiydi

Mihail’in babası Petar Naumoski, Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden biri.

Anadolu Efes formasıyla 1996 yılında Koraç Kupası’nı kazanarak Avrupa’da bir Türk takımına ilk kupayı kazandıran kadroda yer aldı.

Naumoski ayrıca Türkiye’de 4 lig, 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı ve Anadolu Efes’in 7 numaralı forması onun anısına emekli edildi.

Kariyerinde Avrupa devleri KK Split, Benetton Treviso ve Montepaschi Siena formaları da giyen efsane isim, basketbolu bıraktıktan sonra Kuzey Makedonya’da federasyon başkanlığı yaptı.