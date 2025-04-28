Efsun Ersözlü’nün Bostanlı’da açtığı "My Wave" butik kafe, zarif atmosferi ve özel açılış davetiyle İzmir’de büyük ilgi gördü.

Efsun Ersözlü'den Bostanlı'ya özel bir mekan: "My Wave"

İzmir’in sevilen simalarından Efsun Ersözlü, Bostanlı’da "My Wave" adını verdiği butik kafeyi hizmete açtı. Sade şıklığı ve zarif tasarımıyla dikkat çeken mekan, Karşıyaka’nın kalbinde misafirlerini ağırlamaya başladı.

Efsun Ersözlü, My Wave ile İzmir’de sıcak, samimi ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

Açılış gecesine İzmir'in tanınmış isimleri katıldı

"My Wave" kafesinin açılış gecesi, İzmir’in iş, sanat ve medya dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak katıldı.

Ayrıca gazeteciler Esat Erçetingöz, Atilla Köprülüoğlu, Erkan Sevinç ve usta gazeteci Öcal Uluç da geceye katılan isimler arasında yer aldı.

Sunumu Volkan Severcan yaptı

Tiyatro ve dizi oyuncusu Volkan Severcan’ın sunuculuğunu üstlendiği gece, enerjisi ve samimi atmosferiyle davetlilerden tam not aldı. Gece boyunca lezzetli ikramlar ve keyifli sohbetler eşliğinde yeni mekan kutlandı.

"My Wave", sadece bir kafe değil, aynı zamanda dostlukların güçleneceği, kaliteli zaman geçirilecek bir buluşma noktası olarak Bostanlı’da fark yaratmayı hedefliyor.