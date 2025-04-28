Samsun'da meydana gelen heyelan faciasında, 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte, olay yerinde dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. "Acil Durum Toplanma Bölgesi" tabelası, facianın ardından gündem oldu. Tabelanın kimin tarafından konulduğu ise merak konusu.

Olayın ayrıntıları

Olay, dün gece saat 23.20 sıralarında Samsun’un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde, Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları, akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Bu sırada, araçlarını yıkayan Kaya ailesi göçük altında kaldı. İhbarın ardından çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Facianın boyutu

Çalışmalar neticesinde, anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak baba Adem Kaya (36) ve çocukları Açelya (5) ile Alya Kaya’nın (7) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın ardından, akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62), "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.

"Acil Durum Toplanma Bölgesi" tabelası

Facianın yaşandığı alanda bulunan "Acil Durum Toplanma Bölgesi" tabelası ise dikkat çekti. AFAD yetkilileri, tabelanın kurumlarına ait olmadığını, işletme tarafından konulmuş olabileceğini belirtti. Ancak tabelayı kimin koyduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tekcan’ın yorumları

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla Tekcan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu alandaki araç yıkama yerinin ruhsatsız olduğunu belirtti. Tekcan, "Olay anında bölgede çok sayıda kişinin bulunmaması, daha büyük bir faciayı önlemiştir. Ayrıca bu alanın ‘Acil Durum Toplanma Bölgesi’ olarak ilan edilmesi, bu tür yerlerin daha titiz araştırılarak belirlenmesi gerektiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.