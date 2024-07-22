Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, baharat kullanımının dünya genelinde artış gösterdiğini belirtti. Türkiye'nin defne ve kekik ihracatında dünya lideri olduğunu ve birçok baharat çeşidinde önemli tedarikçiler arasında yer aldığını vurgulayan Öztürk, şunları ifade etti:

"Türk baharat sektörü 2024 yılının ilk yarısında 113 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatın 74 milyon doları Ege Bölgesi tarafından yapıldı. Ege, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da baharat ihracatındaki gücünü gösterdi. 2024 yılının ikinci yarısında baharat ihracatındaki performansımızı koruyarak ülke bazında 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz."

Öztürk, defne ihracatının yılın ilk yarısında yüzde 57 artışla 36 milyon dolara, kekik ihracatının yüzde 11 artışla 27 milyon dolara ve karabiber ile kırmızı biber grubunda ise yüzde 27 artışla 10,6 milyon dolara çıktığını bildirdi.