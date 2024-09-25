Ege Bölgesi, Türkiye'nin kedi ve köpek maması ihracatının yüzde 60'ını gerçekleştirerek sektördeki liderliğini sürdürüyor. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, bu alandaki önemli rolü ile dikkat çekiyor. Türkiye ve Avrasya'nın en büyük evcil hayvan buluşması olan PET İZMİR 2024 Fuarı, 25 Eylül'de Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

Petfood Sektörü Yükseliyor

Fuarın açılışında konuşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, evcil hayvan mamalarının ağırlıklı olarak tahıl hammaddeleri içeren bir ürün olduğunu vurguladı. Öztürk, "Petfood sektörü, Türkiye için yükselen bir değer haline geldi. Dünya genelinde 2023 yılında yaklaşık 25 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan evcil hayvan mamaları sektörü, ülkemizde hızla büyümeye devam ediyor" dedi. 2014 yılında 4,5 milyon dolar olan ihracat hacminin, 2023 yılı itibarıyla 122 milyon dolara yükseldiğini belirten Öztürk, "2024 itibarıyla yaklaşık 100 ülkeye 102 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonunda bu rakamın 140 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz" diye ekledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Öne Çıkıyor

Başkan Öztürk, Türkiye genelindeki kedi ve köpek maması ihracatının yüzde 60'ının Ege Bölgesi'nden yapıldığını hatırlatarak, "2023 yılında yüzde 38'lik bir büyüme ile 122 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bunun 74 milyon doları Ege İhracatçı Birlikleri üzerinden yapıldı" dedi. Ege İhracatçı Birlikleri, petfood sektörünün gelişimine katkı sağlamak için sürekli iletişim halinde olduklarını ve firmaların karşılaştığı zorluklara çözüm üretmek için çalıştıklarını belirtti. Öztürk, fuar boyunca 128 numaralı stantta katılımcıları ağırlayacaklarını ifade etti.

Yeni Projeler ile İhracat Hedefleri

Petfood ihracatçısı firmaları bir araya getirerek Ticaret Bakanlığı destekli bir UR-GE Projesi başlatmayı planladıklarını açıklayan Öztürk, "Bu proje ile yüzde 75 devlet destekli eğitim, danışmanlık ve tanıtım gibi imkanlar sunarak firmalarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, ihracatın büyümesine katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.