Genelgeyle hız sınırları yeniden belirlendi

Cumhurbaşkanlığı, karayollarındaki hız sınırlamalarında yeknesaklığı sağlamak amacıyla genelge yayımladı. Resmi Gazete’de yer alan genelge ile 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında hız sınırlarını belirleyen işaretlemelerin güncel koşullara göre incelenmesi kararlaştırıldı.

Trafik işaretlemeleri standartlara uygun hale getirilecek

Genelge doğrultusunda, karayolu üzerindeki hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik uyarıları yeniden değerlendirilecek. Standartlara uygunluk, konum, görünürlük ve sürücü davranışları göz önünde bulundurularak işaretlemeler güncellenecek.

Hemzemin yaya geçitleri ve yerleşim yeri yolları denetlenecek

Meskun mahal dışında bulunan hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek. Okul ve hastane bölgesi gibi istisnalar dışında kalan geçitler kaldırılacak. Belediyelerin sorumluluğunda olan yerleşim yeri içi yolların taşıma kapasitesi yüksek bölgelerinde de hız sınırları gözden geçirilecek.

Tuzak radar uygulamasına tepki büyük oldu

İçişleri Bakanlığı’nın bayram döneminde devreye soktuğu ani hız limiti değişiklikleri ve radar kontrolleri sürücülerden yoğun tepki aldı. Kamuoyunda “tuzak radar” olarak adlandırılan uygulama, ceza odaklı yaklaşımlar nedeniyle tartışma yaratmıştı.

Çalışmalar 2025 sonuna kadar tamamlanacak

Yeni düzenlemeler kapsamında öncelikli yollar 1 Eylül 2025’e kadar, diğer yollar ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar yeniden düzenlenecek. Amaç, hem trafik güvenliğini artırmak hem de sürücülerin yaşadığı mağduriyetleri önlemektir.