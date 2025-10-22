Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sabaha karşı saat 05.45’te merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının, Muğla’nın Ortaca ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede ve 34,46 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Deprem, Muğla merkez başta olmak üzere Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Marmaris gibi çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk ya da can kaybı yaşanmadı.

AFAD ve DHA kaynakları doğruladı

AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre sarsıntının merkez üssü Akdeniz açıkları olarak kayıtlara geçti.

DHA’nın geçtiği bilgilere göre, deprem çevre ilçelerde kısa süreli paniğe neden oldu.

Uzmanlardan açıklama bekleniyor

Bölgedeki sarsıntının ardından deprem uzmanlarının açıklama yapması bekleniyor. Vatandaşlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.