Aile bağlarını güçlendirmek ve Celali soyuna mensup bireyleri bir araya getirmek amacıyla faaliyet gösteren Ege Celaliler Derneği, yeni hizmet binasının açılışını İzmir’de büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Açılış törenine Türkiye’nin dört bir yanından davetliler katıldı.

Türkiye’nin en güçlü Celaliler Derneği hizmete açıldı

Aile ve akraba birlikteliğini güçlendirmeyi hedefleyen Ege Celaliler Derneği, yeni hizmet binasının açılışını İzmir’de görkemli bir törenle gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Celali soyuna mensup aile bireyleri, gönül dostları ve davetliler açılışta bir araya geldi.

Tören, Dernek Başkanı Musa Demirhan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, Onursal Başkan Murat Akkaş’ın katılımıyla yapıldı.

“Birlik ve dirlik için el eleyiz”

Dernek Başkanı Musa Demirhan, açılış konuşmasında derneğin misyonunu şu sözlerle anlattı:

“Celalili akrabalarımız ve gönül dostlarımızla ailemizi büyütüp, sosyal ve kültürel faaliyetlerle birliğimizi ve dirliğimizi büyükşehirlerde yaşatmak; memleket hasreti çeken soydaşlarımızla bir araya gelmek ve gençlerimizi vatanına, milletine faydalı bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefimizdir.”

Açılışa yoğun katılım

Ege Celaliler Derneği’nin açılış törenine İzmir’deki birçok siyasi parti ilçe başkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve çok sayıda davetli katıldı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu , gönderdiği mesajda derneğin birlik ve beraberlik adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise telgraf göndererek tebrik mesajını paylaştı.

Buca Belediyesi başkan yardımcıları da törene katılarak dernek yönetimini kutladı.

Törende birlik, dayanışma ve aile vurgusu

Açılış töreninin ardından düzenlenen kokteylde misafirler bir araya geldi.

Katılımcılar, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerken, Celaliler Derneği’nin Türk kültürüne ve aile değerlerine katkı sağlayacağı vurgulandı.