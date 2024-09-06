Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın arama çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Amca Salim Güran'ın aracında yapılan kriminal incelemede Narin'e ait DNA bulgularına rastlandığı bildirildi.

Aracın koltukları söküldü

HALK TV muhabiri Ferit Demir, Buket Güler ile Haber Masası programında Diyarbakır'da devam eden çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı. Demir, “Amcanın arabasında yapılan kriminal incelemelerde yeni DNA bulgularına ulaşıldı. Araçta koltuklar sökülerek detaylı bir inceleme yapıldı,” diye belirtti.

Diyarbakır’da tüm gözler bu vaka üzerinde

Kayıp Narin Güran’ın ailesinin de dün amca Salim Güran ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Şehirde kaybolan küçük kız için yoğun bir arama çalışması sürerken, bu yeni bulgular Diyarbakır halkında büyük bir yankı uyandırdı.