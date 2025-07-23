Ege Denizi’nde art arda iki deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 16.27’de kaydedilirken, yerin 11.38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Sarsıntının kıyı şeridinde ve çevre bölgelerde hissedildiği bildirildi.

Rodos Adası açıklarında da deprem oldu

Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Rodos Adası açıklarında bir başka sarsıntı daha kaydedildi. 3.5 büyüklüğünde olduğu belirlenen depremin, yerin yaklaşık 7.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve Ege'nin güneydoğu kesimlerinde hissedildiği ifade edildi.

AFAD: Depremler izlenmeye devam ediliyor

AFAD tarafından yapılan açıklamada, her iki depremin ardından olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtildi. Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından izlendiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Uzmanlardan artçı uyarısı

Uzmanlar, bölgedeki tektonik yapı nedeniyle artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerini ve tedbiri elden bırakmamalarını önerdi.