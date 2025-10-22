İzmir Bayraklı’da bir kişi, Yunus Keskin Parkı’nda tartıştığı kişiler tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Hayati tehlikesi bulunan Oğuz D., hastaneye kaldırıldı.

Bayraklı’da parkta kavga çıktı

İzmir’in Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi’ndeki Yunus Keskin Parkı’nda akşam saatlerinde bıçaklı kavga meydana geldi. Oğuz D., tartıştığı kişiler tarafından saldırıya uğradı.

5 yerinden bıçaklandı

Yerde yatan ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası bulunan Oğuz D. için çevredekiler 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hayati tehlikesi var

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Oğuz D. yoğun bakıma alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis saldırganların peşinde

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, Oğuz D.’yi 5 yerinden bıçaklayan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.