Torino ile Udinese, 21 Nisan 2025'te İtalya Serie A maçında karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
21 Nisan 2025 Torino - Udinese maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?
İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Torino ile Udinese, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Torino Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
Torino - Udinese maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Torino ile Udinese arasında oynanacak İtalya Serie A maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, saat 13:30'da başlayacak.
|Maç
|Yayın Kanalı
|Yayın Saati
|Şifre Durumu
|Torino - Udinese
|S Sport Plus, S Sport 2
|13:30
|Şifreli
S Sport Plus yayın bilgileri
S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, S Sport Plus uygulaması veya web sitesi üzerinden üyelik ile erişim sağlayabilir.
S Sport 2 yayın bilgileri
S Sport 2, farklı platformlarda aşağıdaki kanal numaralarından izlenebilir:
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Kablo TV: 241. kanal
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Tivibu: 74. kanal
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Turkcell TV+: 78. kanal
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Vodafone TV: 12. kanal
S Sport 2, Türksat uydusu ve çeşitli dijital platformlar üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
Torino - Udinese maç detayları
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Tarih: 21 Nisan 2025 Pazartesi
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Saat: 13:30
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Stadyum: Torino Olimpiyat Stadyumu
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Yayın: S Sport Plus, S Sport 2