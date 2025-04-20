Torino ile Udinese, 21 Nisan 2025'te İtalya Serie A maçında karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

21 Nisan 2025 Torino - Udinese maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Torino ile Udinese, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Torino Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Torino - Udinese maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Torino ile Udinese arasında oynanacak İtalya Serie A maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, saat 13:30'da başlayacak.

Maç Yayın Kanalı Yayın Saati Şifre Durumu Torino - Udinese S Sport Plus, S Sport 2 13:30 Şifreli

S Sport Plus yayın bilgileri

S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, S Sport Plus uygulaması veya web sitesi üzerinden üyelik ile erişim sağlayabilir.

S Sport 2 yayın bilgileri

S Sport 2, farklı platformlarda aşağıdaki kanal numaralarından izlenebilir:

Kablo TV: 241. kanal

Tivibu: 74. kanal

Turkcell TV+: 78. kanal

Vodafone TV: 12. kanal

S Sport 2, Türksat uydusu ve çeşitli dijital platformlar üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

Torino - Udinese maç detayları

Tarih: 21 Nisan 2025 Pazartesi Alanyaspor vs Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Saat: 13:30

Stadyum: Torino Olimpiyat Stadyumu

Yayın: S Sport Plus, S Sport 2