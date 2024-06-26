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Deprem, Gökçeada 'da hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar yaşanma ihtimaline karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) alınan bilgilere göre, deprem Ege Denizi'nde 45.43 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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