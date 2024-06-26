Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) alınan bilgilere göre, deprem Ege Denizi'nde 45.43 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem, Gökçeada'da hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar yaşanma ihtimaline karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Deprem hakkında bilgiler
- Büyüklük: 4.4
- Derinlik: 45.43 km
- Yer: Ege Denizi, Gökçeada (Çanakkale)
- Tarih ve Saat: 26 Haziran 2024, 19:50
- Enlem: 40.46
- Boylam: 25.81
Editör: Emirhan Bol